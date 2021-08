Covid, green pass alla mano e 3ª dose in arrivo: vittime del regime sanitario

È uscito in questi giorni un esilarante articolo sul "Corriere della Sera", che forse meglio sarebbe ormai chiamare direttamente "Corriere del Siero", firmato Aldo Grasso e avente per bersagli polemici il sottoscritto e Alessandro Meluzzi, ma poi anche in seconda battuta Giorgio Agamben e Massimo Cacciari.

Come potete ben immaginare, il punto della questione era la nostra fermissima - e ovviamente inaccettabile per gli ululanti a guardia del potere - presa di posizione contro il Leviatano tecnosanitario di cui il clero regolare giornalistico e il clero secolare intellettuale sono strenui sostenitori.

Ringraziamo intanto sentitamente Aldo Grasso, al di là di ogni retorica: finire nel suo mirino sulla prima pagina del "Corriere del siero" è una medaglia di cui siamo fieri; rappresenta incontrovertibilmente la spia che stiamo procedendo nella giusta direzione. Per dirla poeticamente, ci abbaiano Sancho: segno che stiamo cavalcando! Bisognerebbe davvero porre seriamente la domanda: è meglio essere stolti come Fusaro, Agamben, Meluzzi e Cacciari o sapienti come Aldo Grasso o come gli altri molteplici aedi del nuovo ordine terapeutico?

Ovviamente, come sempre accade con gli articoli di Aldo Grasso, dietro lo sfottò di dubbio gusto non vi è presente alcuna traccia di fatica del concetto: e dunque diventa anche difficile provare a contrastare con il logos frasi affastellate senza alcuna presenza del logos.

Secondo il mandarino dello status quo Aldo Grasso, la nostra inespiabile colpa sarebbe quella di essere contro, di essere sempre e comunque critici: colpa massima, in effetti, nel regno del nuovo Leviatano tecnosanitario, che solo pretende sudditi obbedienti con tesserina verde alla mano e sempre di nuovo sottoposti ai cicli delle benedizioni di massa col sempre laudando siero.

Proprio così, caro Aldo Grasso: siamo di quelli che dicono no, perché al dogma preferiscono la ragione, alla fede incrollabile il dubbio socratico, alla cadaverica accettazione dei cristalli del potere la libera discussione critica in cerca della verità.

