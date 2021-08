Covid, green pass scocciatura temporanea? No, la tessera dei nuovi sudditi

Già si parla di proroga dell'infame tessera verde della discriminazione a norma di legge e del partito del Great Reset. Come volevasi dimostrare. L'infame tessera verde non è una scocciatura temporanea, ma la nuova tessera del suddito dell'avvenire, controllato biopoliticamente e benedetto a cadenza regolare. Benvenuti nel nuovo impero del Leviatano tecnosanitario.

Rispetto all'incubo del nuovo capitalismo terapeutico, che è il sogno del potere delle classi dominanti, v’è solo la capacità di organizzazione e ribellione delle classi nazionali-popolari che possa porsi come freno e ostacolo. È soltanto dalla loro capacità di coordinarsi, organizzando un blocco sociale e politico coeso e in rivolta contro il nuovo ordine terapeutico, che dipende la capacità di rovesciare i rapporti dominanti e di invertire la tendenza dominante.

Tale capacità è, almeno per ora, paralizzata a) per via della potenza della narrazione egemonica gestita dagli amministratori del consenso, ma poi anche b) per via della nuova strutturazione della società del distanziamento sociale. Trionfa, dunque, la secessione delle élites e la loro “rivoluzione passiva”, basata sull’odio di classe discensivo verso le nuove plebi e verso gli sconfitti della globalizzazione, considerati alla stregua di una pericolosa massa di untori da tenere a distanza di sicurezza.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).