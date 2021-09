Covid, i parametri per la fine dell'emergenza non esistono:così non finirà mai

Non sarà sfuggito a nessuno, credo, che non sono mai state fornite le tabelle, i criteri e i parametri alla cui luce dovrebbe un giorno dichiararsi finita per sempre l'emergenza. E allora chiediamo compostamente, con piglio socratico: quando di preciso, e su quali precise base, con quali precisi parametri, e per bocca di chi nella fattispecie, potrà essere dichiarata finita l'emergenza? Non si dimentichi a tal riguardo il caso, estremistico ma reale, della Nuova Zelanda: "Nuova Zelanda in lockdown dopo un solo positivo al Covid" ("Il Fatto Quotidiano", 25 agosto 2021).



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).