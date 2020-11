Covid, il distanziamento senza fine non può essere la nuova normalità

Vi furono, da subito, due anomalie che avrebbero dovuto suonare come altrettanti campanelli d’allarme. I governi nazionali europei, in base ai loro ordinamenti, avrebbero tutt’al più potuto suggerire il distanziamento: il fatto che lo imponessero coattivamente, in Italia con “decreti legge”, era la prova difficilmente confutabile che era in atto un processo più profondo di ridefinizione tellurica delle strutture della società. In secondo luogo, i governi europei, quando decretarono le politiche del distanziamento, resero pubblica la data di inizio, ma non fecero mai riferimento, neppure elasticamente, a quella della fine. Con ciò lasciavano intendere che, di fatto, il distanziamento sarebbe durato quanto la pandemia e che, di conseguenza, sarebbe diventato nuova normalità se la pandemia stessa si fosse “cronicizzata” o se nuove pandemie fossero nel mentre sopraggiunte.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).