Covid, il nuovo regime terapeutico: non è più vita, ma semplice sopravvivenza

Leggo ora che tra le misure prospettate dal governo per contenere l'emergenza epidemiologica vi è anche il passaggio dell'intera Italia in zona rossa. Ciò significherebbe, di fatto, il ritorno al pieno lockdown, proprio come nel marzo del 2020. A un anno di distanza, siamo ancora al punto di partenza. La tesi da me proposta circa la pandemia del rocchetto o dello yo-yo che dir si voglia trova, purtroppo, la sua ennesima conferma. Occorre essere chiari ed evitare perifrasi edulcoranti. Non è un'emergenza: è, a tutti gli effetti, la nuova normalità pandemica; si tratta a tutti gli effetti, come non mi stanco di ripetere ormai da un anno, di un nuovo paradigma di governo delle cose e delle persone. L'emergenza epidemiologica, quasi fosse una shock economy applicata all'ambito sanitario, fa sì che l'inaccettabile divenga inevitabile. Ancora, grazie alle preordinate pratiche della strategia della tensione sanitaria, fa sì che le masse impaurite invochino ulteriori misure stringenti e liberticide. Gli schiavi ideali, del resto, amano le proprie catene e sono finanche disposti a battersi in loro nome. Homo homini virus è il principio capitale della nuova società non socievole del coronavirus. Negli spazi emergenziali di tale società, amare l'altro significa escluderlo e tenerlo a distanza. Amare la libertà significa rinunciare ad essa in nome della salute. Amare la vita vuol dire, di fatto, rinunziare ad essa per paura di morire. Si tratta a tutti gli effetti di una nuova religione, che per comodità chiamerò medicalismo: siffatta religione, puramente materialistica, sostituisce la vecchia preoccupazione per la salvezza dell'anima con il nuovo culto della salvezza del corpo. La teologia è esautorata dalla virologia, la cura dell'anima è spodestata da quella del corpo, le preoccupazioni per la vita eterna sono annullate da quelle per la sopravvivenza biologica. Nel tempo del regime terapeutico, non vi è più vita: vi è semplice sopravvivenza, riduzione integrale dell'esistenza alla sfera biologica dell'organismo che sopravvive. Siamo al cospetto della più grande rivoluzione di paradigma degli ultimi tempi, sapientemente nascosta nonché glorificata dall'ideologia medico-scientifica, da distinguersi con attenzione dalla scienza e dalla medicina propriamente dette. Molte cose, naturalmente, potranno tornare come erano. Ma difficilmente si supererà il principio del distanziamento sociale come nuovo principio ordinativo della società del capitalismo pandemico, nei cui spazi non si deve dare possibile solidarietà con l'altro, ma deve invece prevalere una sorta di immunizzazione dall'altro, in virtù della quale l'individuo resta stabilmente atomo isolato. L'ordine del discorso del blocco oligarchico neoliberale non fa, del resto, nulla per nascondere il nuovo paradigma e la rivoluzione tellurica in corso: addirittura parla espressamente di epoca delle pandemie nella quale saremmo dunque entrati. Mi pare di una chiarezza adamantina che da questa situazione, che definire disumana è ancor poco, non si uscirà facilmente: i diritti e le libertà requisiti non vengono mai restituiti di buon grado dal potere. La storia ci insegna che debbono invece essere riconquistati, poiché il potere non soltanto non li restituisce, ma con zelo si adopera perché non vengano riconsegnati. Chi pensa che il virus non esista è irrecuperabile, almeno quanto chi non si accorge dell'uso che del virus sta facendo il potere da ormai un anno.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).