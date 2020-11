Covid, il paradosso del fumatore che può far male agli altri in tempi di virus

È il paradosso del fumatore. Per fumare, potete stare senza mascherina anche per strada. Ciò significa che, per poter far male a voi stessi, vi è consentito di fare male anche agli altri. Curioso per un ordine delle cose che dice sempre che la cosa più preziosa è la salute. E intanto leggiamo sui giornali: "Napoli, lungomare affollato e ristoranti pieni". E più della paura di morire poté la voglia di vivere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).