Covid, impianti sci chiusi: l’ennesima volgare presa in giro per gli italiani

Roberto Speranza e il governo tecnico-liberista di Mario Draghi hanno firmato il provvedimento che blocca ancora gli impianti sciistici, fino al 5 marzo. Ciò equivale, di fatto, ad annullare l'intera stagione. La decisione arriva a poche ore dalla tanto attesa riapertura. E suona come l'ennesima presa in giro, volgare e arrogante. La questione non è, in questo caso, di prudenza o no: è questione di rispetto, ancora una volta sfacciatamente assente, per il lavoro e per le persone. Dicono che lo fanno per proteggere la vita delle persone: e, con questa cantilena, si ostinano a distruggerla.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).