Covid, l’emergenza come pretesto per annientare le democrazie dall'interno

Vi è un punto che più degli altri non torna nella narrazione epidemiologica dominante: il fatto che certe misure, che normalmente sarebbero indicate e combattute come proprie di un dispotismo, divengano lecite e anzi doverose se presentate come tali da garantire la salute.

Pensateci: in questo anno e mezzo, molto di ciò che era stato combattuto in passato e che mai avremmo voluto tornasse, come ad esempio il divieto di assemblea che fu delle leggi fascistissime, è tornato e, di più, viene accettato perché - si dice - "serve a proteggere le vite".

Se ne può dunque inferire che un dispotismo può e deve essere accettato, se "serve a proteggere le vite in pericolo"? Si può davvero ritenere che ciò che viene combattuto quando è imposto da una forma liberticida e oppressiva di potere debba essere accettato di buon grado quando è imposto con il placet del medico che dice "serve a contenere i contagi"?

La verità è che, grazie all'emergenza epidemiologica realmente esistente, si è trovato il modo per "scassinare" le democrazie dall'interno, per decostruirle un pezzo dietro l'altro senza incontrare resistenza e, anzi, ottenendo consensi ed ebete gratitudine.

Così è oltretutto spiegato il motivo per cui si insista tanto, direi quasi a tambur battente, sul fatto che l'emergenza non finirà o che, alternativamente, ne sopraggiungeranno di nuove e più letali. Se lo stato d'emergenza diventa infinito, mutandosi in nuova normalità, infinita diventa la sospensione della democrazia stessa; sospensione della democrazia che si rovescia essa stessa in nuova normalità.

Ne segue un ulteriore paradosso: chi, come un tempo, si batte per il recupero delle libertà e dei diritti, viene avversato come un nemico della salute pubblica e non certo celebrato come un oppositore del regime liberticida che si è instaurato.

Così si spiega, inter alia, lo sciocco uso giornalistico della peraltro decontestualizzata categoria di negazionismo: con essa, si sposta immediatamente l'asse della discussione del tema politico della lotta per la libertà al tema medico-scientifico e, più precisamente, al costrutto, di pura ideologia scientifica, secondo cui è lecito e anzi doveroso, per combattere un virus, sospendere la Costituzione e i diritti fondamentali.

