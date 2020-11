Covid, la gente non scarica Immuni? Con la geolocalizzazione...

Se nemmeno sotto le pressioni del circuito mediatico e giornalistico, la popolazione accettasse di scaricare la app Immuni e farsi tracciare (come, infatti, è ampiamente accaduto), allora, non v’è dubbio, bisognerebbe egualmente tracciarla d’imperio. È quanto, tra gli altri, ha nemmeno troppo tra le righe proposto il virologo Crisanti (cfr. Crisanti: “Ora i tracciatori non servono più, sfruttiamo la banca dati di Google”: “Corriere della Sera”, 10.11.2020). Secondo il suo giudizio (dove il confine tra medicina e politica è, ancora una volta, pressoché indistinguibile), occorrerebbe coinvolgere direttamente i giganti della rete, come Google e Facebook. “Le possibilità del sistema sono enormi”, spiega il virologo, giacché, appoggiandomi ai loro sistemi di tracciamento e di geolocalizzazione, “posso vedere i movimenti di tutte le persone, che siano contagiate o meno, di quella zona”. Chiaro, no?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).