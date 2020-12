Covid, la logica è sempre uguale: il lockdown non funziona? Ce ne vuole di più

La Germania prende atto del fatto che il lockdown e le altre scriteriate misure emergenziali non hanno funzionato. E reagisce con un lockdown ancora più duro. La logica è sempre la stessa, demenziale. La UE non funziona? Ci vuole più UE! Il lockdown non funziona? Ci vuole più lockdown. Questa situazione andrà avanti ancora per molto, non dubitatene. Intanto già si parla di nuove restrizioni anche in Italia.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).