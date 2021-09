Covid, il regime dell'emergenza e del pericolo di vita costante

A conferma del fatto che ci troviamo in una vera e propria Religione medico-scientifica (da distinguere attentamente dalla scienza in senso proprio), si consideri l'ultima trovata mediatica dei pentimenti in punto di morte dei non benedetti dal siero sempre laudando in saecula saeculorum. "Ah, se solo mi fossi fatto benedire per tempo! Ah, se solo mi fossi convertito alla sacra Scienza per tempo!". È una trovata vecchia di secoli, solitamente però applicata alla religione della trascendenza.

Oggi, nel tempo della religione terapeutica, la si utilizza disinvoltamente in un nuovo ambito di applicazione. Mi siano intento concesse alcune previsioni non particolarmente difficili di ciò che sarà. Anzitutto, confinamento domiciliare coatto entro ottobre, con colpa scaricata generosamente sui non benedetti dal siero sempre laudando in saecula saeculorum. Poscia, quando pressoché tutti saranno stati benedetti con forme più o meno coattive, dall'infame tessera verde all'obbligo diretto, si dirà che è colpa delle nuove varianti (ché ve ne saranno ancora moltissime, ovviamente) se il nemico invisibile persiste e prospera nonostante la benedizione ormai totale della popolazione.

Del resto, Israele, uno degli Stati più benedetti al mondo, continua a essere ancora oggi in emergenza, salvo errore. Quella che stiamo vivendo non è una emergenza passeggera: è già a tutti gli effetti una nuova normalità, fondata sulla emergenza perpetua e sulle infinite misure di emergenza. Il nuovo capitalismo terapeutico, o Leviatano tecnosanitario, si fonda esattamente su questo dispositivo governamentale o, se preferite, su questo inedito paradigma di governo delle cose e delle persone: si tratta di una razionalità politica che, nella forma di un golpe globale, usa l'emergenza e l'annesso pericolo di perdere la vita come fondamento di un rimodellamento integrale della società, dell'economia e della politica.

I suoi capisaldi sono i lockdown a yoyo, il distanziamento sociale connesso con la tecnologia digitale, il controllo biopolitico totale sopra e sotto la pelle, l'annientamento organizzato dei ceti medi e delle classi lavoratrici. Il capitalismo terapeutico assumerà sembianze e prassi sempre più autoritarie e più repressive, giustificando sempre e di nuovo la propria inaudita violenza come volta a tutelare la salute pubblica dal nemico invisibile e dai pericolosi dissidenti che non si piegano al nuovo potere repressivo e regressivo. Il presupposto del Leviatano tecnosanitario sta nel fatto che non esistono soggetti sani e dunque cittadini con diritti e doveri: esistono solo malati reali o potenziali in quanto asintomatici, che debbono sottostare al nuovo potere repressivo nascosto dietro il lessico medicoscientifico.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).