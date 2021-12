Covid, la storia ha tempi lunghi ma alla fine il verdetto arriva per tutti

La storia del mondo è il tribunale del mondo, tutti dovranno rendere conto del proprio operato

Scriveva Schiller che la storia del mondo è il tribunale del mondo. Con ciò, egli intendeva sostenere che la storia è il tribunale presso cui, presto o tardi, i popoli come gli individui devono rendere conto del proprio operato.

La storia può, certo, avere tempi lunghi, ma alla fine il verdetto arriva per tutti: tutti e ciascuno dovranno rendere conto di come hanno agito o non agito, di come si sono collocati nel proprio tempo e di quali posizioni hanno preso o non preso.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).