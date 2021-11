Covid, Green Pass e i divieti gravi del sindaco di Trieste

Stanno continuando ad alzare il tiro. Le parole gravissime del sindaco di Trieste non devono passare inosservate e stupisce davvero che nessuno per ora abbiamo usato il prendere posizione contro un dette parole, ampiamente inqualificabili.

Il sindaco di Trieste ha detto due cose, egualmente gravi e inaccettabili in una democrazia in senso compiuto: anzitutto, ha sostenuto che di qui fino al 31 dicembre saranno vietate le manifestazioni nella città di Trieste, cosa gravissima se si considera che la libertà di manifestare di fare assemblea è garantita dalla carta costituzionale, con buona pace delle decisioni del sindaco triestino.

In secondo luogo, il sindaco di Trieste ha usato definire disertori quanti non siano benedetti con il siero sempre laudando in saecula saeculorum. Le parole hanno un peso specifico, che non deve essere trascurato. Continuando con la già nota metafora bellica, il sindaco di Trieste ha asserito che non prende parte alla guerra in quanto disertore viene usualmente messo al muro e sottoposto a fucilazione: "qui non fuciliamo nessuno", ha aggiunto (bontà sua!), ma la violenza inaccettabile di queste parole resta comunque sotto gli occhi di tutti.

"La pazienza è finita", ha altresì affermato l'austero sindaco Triestino, minacciando nuove misure stringenti rivolte soltanto ai "disertori", secondo la sua infelice formula. Queste abominevoli parole del sindaco di Trieste sono degne di nota, giacché ci segnalano che il processo della finestra di Overton prosegue: d'ora in poi sarà sempre più problematico, quando non direttamente impossibile, scendere in piazza, riunirsi e manifestare pacificamente, come la Costituzione prevede, contro il Leviatano tecnosanitario e l'infame tessera verde. Per curiosità, qualcuno ha ancora dubbi circa il fatto che ci troviamo nel bel mezzo di una riorganizzazione disciplinare e autoritaria del modo della produzione capitalistico?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).