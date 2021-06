Covid, lo smart working è il paradiso soltanto per i gruppi dominanti

“Lo smart working conviene alle aziende, più che ai lavoratori". Questo il titolo inequivocabile proposto da "La Nazione" in data 14 giugno 2021. In termini colloquiali, potremmo dire che si tratta dell'ennesima scoperta dell'acqua calda. Ancora una volta, ciò che fino a ieri veniva diffamato come vieto complottismo, viene ora candidamente ammesso anche per gli autoproclamati professionisti dell'informazione.

Vero è, comunque, che una menzogna ripetuta migliaia di volte può facilmente essere contrabbandata come verità. E ciò vale anche per lo smart working, che per mesi, almeno fin dal cominciamento dell'emergenza sanitaria, è stato osannato come l'ottava meraviglia da parte della sempre attiva retorica neoliberale. Intendiamoci: che lo smart working sia splendido è vero solo a una condizione, vale a dire se è solo se lo si analizza dal punto di vista del blocco oligarchico neoliberale o padronato cosmopolitico che dir si voglia.

Del resto, se la società frammentata si caratterizza per la incomponibile divisione tra sfruttati e sfruttatori, non deve stupire che ciò che per gli sfruttati è Inferno per gli sfruttatori sia Paradiso. Come non deve stupire che gli sfruttatori provino a far sì che il loro Paradiso venga considerato tale universalmente, anche da quelli che dovrebbero combatterlo come il proprio Inferno.

Il vecchio Marx ci ricorderebbe che il capitale non è una cosa, ma una relazione sociale mediata da cose. Che lo smart working sia inferno per gli uni e Paradiso per gli altri, come bene ha recentemente mostrato Savino Balzano nel suo volume "Contro lo smart working", appare limpidamente se si considera ad esempio la questione dei costi legati ai pasti, alle strutture, ai riscaldamenti, e così via... tali costi ricadono ora integralmente sulle spalle dei lavoratori, le cui dimore sono state repentinamente mutate in altrettanti uffici personali.

A ciò si aggiunga ancora il fatto che, mediante le tanto glorificate pratiche dello smart working, evapora la linea divisoria fra tempo di lavoro e tempo della vita, tra luogo del lavoro e luogo della vita: la casa diventa ufficio, e il tempo trascorso in casa si muta in tempo potenzialmente sempre disponibile per la valorizzazione del valore. Il capitale espugna la dimora come ultimo fortilizio non ancora colonizzato.

Né deve essere trascurato il fatto che, grazie al telelavoro, spariscono le stesse condizioni di possibilità di quella che un tempo, sulle orme di Lukács, si chiamava la "coscienza di classe", Klassenbewusstsein. Si produce, invece, la solitudine dei lavoratori, ciascuno dei quali, oltre a non essere più rappresentato dalla postmoderna new left passata armi e bagagli alle ragioni del liberismo, si trova isolato da tutti gli altri, imprigionato nel proprio spazio domestico, in rapporto soltanto telematico con le centrali del potere e del controllo.

Insomma, da qualunque angolatura lo si analizzi, lo smart working è un paradiso soltanto per i gruppi dominanti, gli stessi per inciso che sguinzagliano i loro intellettuali di completamento per celebrarlo a reti unificate come prodigio per tutti benefico.

Per i gruppi dominati resta soltanto un inferno, o più precisamente, come ho cercato di chiarire nel mio studio "Storia e coscienza del precariato", un non trascurabile momento della lotta di classe dall'alto; o, se preferite, del massacro di classe che, dal 1989, viene unidirezionalmente gestito dai gruppi dominanti contro le classi dominate.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).