Covid, negazionisti vs scienza: lotta politica mascherata da lotta sanitaria

Il trucco del nuovo ordine iatrocratico sta nel negare il carattere politico delle azioni proprie e degli eventuali contestatori, tutto riconducendo ai moduli narrativi della scienza medica e della connessa salute pubblica (intesa, appunto, come questione anzitutto medica e non politica): la lotta, per come viene presentata dal logo dominante, non è mai lotta politica tra repressori e repressi, tra potere liberticida e resistenza dal basso, ma sempre e solo lotta sanitaria e scientifica tra responsabili e istruiti, da una parte, e negazionisti e attentatori della salute pubblica, dall’altra.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).