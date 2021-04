25 Aprile: aveva ragione Gramsci, la storia insegna ma non ha scolari

In tema 25 aprile, voglio richiamare le inappuntabili parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del suo discorso per la celebrazione del 25 aprile del 2019: “la storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva”. Parole, quelle del Presidente Mattarella, che debbono far riflettere: e che, a rigore, non dovrebbero essere coniugate solo al passato. Diciamolo senza perifrasi: aveva ragione Antonio Gramsci, allorché sosteneva che la storia insegna ma non ha scolari. Proprio per questa ragione, siamo sempre di nuovo condannati a riviverlo la virgola con tutte le sue atrocità, con tutti i suoi supplizi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).