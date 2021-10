Covid, nuovi varianti in vista: l'emergenza virale è normalità

Come previsto, si va nella direzione dei confinamenti domiciliari coatti rivolti soltanto ai non benedetti dal siero sempre laudando in saecula saeculorum. Questi ultimi non solo non potranno più lavorare e accedere ai luoghi pubblici, in assenza della infame tessera verde: si troveranno di fatto condannati a vivere come tumulati in casa. Per quel che riguarda, invece, i confinamenti domiciliari del futuro, essi verosimilmente saranno dovuti a possibili nuove varianti. L'emergenza virale dello yo-yo o del rocchetto che dir si voglia è la nuova normalità.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).