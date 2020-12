Covid, torna il lockdown per colpa degli "irresponsabili". Svegliamoci

Facile previsione per le prossime settimane. Si resterà in zona gialla il tempo necessario per poter colpevolizzare a dovere gli italiani e presentare il ritorno già deciso al lockdown come causato dall'irresponsabilità degli italiani stessi. La tecnica è sempre la stessa: fase 1 del lockdown, fase 2 dell'allentamento delle misure restrittive, ritorno alla fase 1 presentato come necessario per colpa degli atteggiamenti degli italiani. Svegliamoci, prima che sia tardi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).