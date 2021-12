Covid, tamponi e 'benedizioni': il lockdown cognitivo va avanti

Ecco come umiliano la logica. 1) I benedetti debbono sottoporsi al tampone per essere certi di non essere positivi. 2) I non benedetti debbono invece farsi benedire dacché i tamponi non sono sicuri. Perché i più permangono nella condizione di lockdown cognitivo e rifiutano di pensare con la propria testa? Perché i più rifiutano di vedere l'assurdo nel quale ci troviamo?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).