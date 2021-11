Covid, torna il coprifuoco: ma non è tutta colpa degli "untori"

A proposito di pandemia del rocchetto o dello yoyo, leggo che in Alto Adige alcuni comuni sono stati nuovamente condannati al coprifuoco dalle ore 20, con chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. E presto non è difficile immaginare che lo stesso potrà accadere nel resto del Paese. Sarebbe curioso sentire il parere dei benedetti, di chi, da due anni, pensa che tutto finirà tra una settimana e, non in ultimo, dei ristoratori che si sono piegati all'umiliante pratica del controllo dell'infame tessera verde. Davvero pensate che sia tutta colpa degli untori e dei non benedetti (cioè, a quanto pare, del 10 % della popolazione)?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).