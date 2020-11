Covid, vaccino obbligatorio o no? Ognuno decida senza imposizioni o ricatti

Si discute molto, in questi giorni, di obbligatorietà in relazione al vaccino (o ai vaccini) contro il Covid-19. V'è chi, scioccamente, è a priori contrario. E v'è chi, scioccamente, è a priori favorevole. Si tratta di due posizioni ugualmente irriflesse, in cui manca l'elemento della riflessione critica. Tra i sostenitori dell'obbligo vaccinale abbiamo, poi, due diverse categorie. Quelli che vorrebbero renderlo obbligatorio punto e basta, in aperta violazione della lettera e dello spirito della Costituzione. Ricordiamo che l'articolo 32 mette al bando l'idea stessa di trattamenti sanitari obbligatori e asserisce che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

V'è poi la fazione - invero più pericolosa - di quelli che, conoscendo la Costituzione, la aggirano usando la formula del ricatto, che già da qualche giorno va sotto il nome di "patentino". Che è come dire che nessuno vi obbliga a fare il vaccino (e infatti non possono, per il suddetto articolo 32 della Costituzione), ma che non potrete fare certe cose - supponiamo viaggiare o lavorare - se non risulta sul patentino che avete i vaccini in regola. Insomma, la vecchia pratica del ricatto. Per quel che mi riguarda, se dovesse interessare a qualcuno, non sono affatto contrario al vaccino. Se venisse dimostrato che non ha controindicazioni e che è efficace, non avrei nulla in contrario a farlo. Ritengo però che, in ossequio alla Costituzione, ciascuno debba decidere per la propria persona, senza che siano altri a imporre o ricattare.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).