Criptovalute e abolizione dei contanti: la creazione dell'homo indebitatus

È da tempo che tra i desiderata della global class liquido-finanziaria ha preso forma un sogno: la rimozione inappellabile del danaro contante. Quest’ultimo dovrebbe essere sostituito in toto dal danaro elettronico, gestito mediante carte e applicazioni apposite. A conferma della nostra tesi, secondo cui il Coronavirus ha reso possibile il transito a un nuovo (e più radicale) modello di capitalismo, non deve sfuggire come, tra le tante misure proposte, non sia mancata l’abolizione del danaro contante.

Così titolava, ad esempio, “Avvenire” il 9 maggio 2020: “La proposta. ‘Ora aboliamo i contanti’. Non era, certo, una voce isolata: “Coronavirus, la rivincita della carta di credito: addio ai contanti?” (“Quifinanza.it”, 1.5.2020). Ancora: “La distanza sociale e il declino irreversibile dei pagamenti in contanti” (“La Repubblica”, 30.4.2020). La sintesi più dettagliata del programma di digitalizzazione del contante in relazione al Covid-19 si trova, però, su una testata romagnola, che così spiega: “è noto che monete e banconote possono essere veicoli di trasmissione di germi se non di virus.

Sarebbe opportuno anche sulle spiagge limitarne il più possibile l’uso incentivando l’utilizzo delle carte di credito, di debito e la moneta elettronica, a favore del contrasto alla diffusione globale del Covid-19” (“Ravenanotizie.it”, 24.4.2020). Insomma, il contante veicolerebbe il virus e ciò sarebbe un ulteriore motivo per abolirlo. Non è chiaro, invero, perché il virus dovrebbe prediligere il contante, per trasmettersi, rispetto ai “pos” e alle carte elettroniche e non ci stupiremmo se, dalla popolosa tribù dei virologi televisivi, qualcuno si avventurasse a spiegarcelo. Chiarissimo, invece, è il motivo per cui da tempo il capitalismo finanziario mira alla digitalizzazione del danaro.

Il motivo ufficiale – la foglia di fico, come usa dire – è la lotta all’evasione fiscale. Eppure, se la ratio fosse realmente quella, non si spiegherebbe perché non si inizi a combattere l’evasione legalizzata dei gruppi ecommerce, dei colossi multinazionali e dei cinici speculatori finanziari: categorie che, a norma di legge, pagano il 3 % di tasse (contro il 65 % delle “normali” imprese nazionali).

La verità è che i globocrati no border aspirano a rimuovere il contante per le seguenti ragioni:

1) il contante è almeno in parte gestito liberamente dal cittadino, là dove il danaro digitalizzato è direttamente in mano al sistema bancario;

2) il sistema bancario può lucrare in modo parassitario sulle transazioni digitalizzate;

3) con il danaro elettronico, si è ininterrottamente tracciati (in coerenza con la società a controllo totale);

4) se il danaro è in mano al sistema bancario, sarà agevole, con un “click”, mettere a tacere e uccidere – metaforicamente – i dissenzienti, intervenendo sul loro conto (ciò che, con tutta evidenza, non è possibile mediante la tesaurizazione privata del contante);

5) con il danaro in mano al sistema bancario, prevalgono la perdita della contezza “materiale” del danaro e l’indebitamento di sempre più vaste categorie di persone.

L’homo indebitatus è, per definizione, il nuovo schiavo del sistema contemporaneo, preso nei dispositivi di cattura e legato alle catene invisibili del debito usuraio. Il Coronavirus sembra essere una preziosa occasione per accelerare il processo di transizione alla digitalizzazione integrale del danaro.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).