Ddl Zan, nel mirino v'è la famiglia: non rientra nel nuovo ordine erotico

L’ho detto e lo ridico, anche a costo di apparire ridondante. Nel tempo della menzogna universale, ribadire il vero resta il gesto rivoluzionario par excellence, la base di ogni vera rivoluzione trasformatrice. Se la vera ragione del DDL Zan fosse la lotta contro la discriminazione, allora esso sarebbe giusto ma anche superfluo, perché tutto è già previsto nella legge italiana così com'è. La verità è che il DLL Zan mira ad altro: a combattere come discriminazione tutto ciò che non rientri nel nuovo ordine mentale eroticamente corretto a genderizzazione integrale dell'immaginario e delle condotte. Insomma, il DDL Zan chiama con il nobile nome di “lotta contro le discriminazioni” la lotta contro un altro fortilizio resistenziale – vale a dire la famiglia – all’economicizzazione integrale del mondo della vita. Il capitalismo assoluto-totalitario è quello in cui non vi sono più enti comunitari o, direbbe Hegel, “radici etiche”, dalla famiglia alla scuola pubblica, dal sindacato allo Stato sovrano: v’è, invece, solo un piano liscio senza confini dove tutto e tutti, ridotti al rango di merci, si muovono onnidirezionalmente in funzione della logica illogica della valorizzazione del valore. Per questo, il capitale, per affermarsi in forma assoluta, deve “deeticizzare” il mondo della vita, cioè distruggere ogni legame comunitario solido e solidale, a partire dalla famiglia, che non per caso Aristotele concepive come cellula fondativa di ogni altra comunità possibile. Come ho cercato di dimostrare nel mio libro "Il nuovo ordine erotico. Elogio dell'amore e della famiglia", è già da tempo in atto una vile aggressione ai danni della famiglia come cellula originaria di ogni comunità. Dietro l'arcobaleno, si nasconde il grigio del nichilismo dei mercati. In particolare, la famiglia risulta incompatibile con il capitalismo assoluto-totalitario per due motivi: 1. perché è la prova - Aristotele docet - che l'uomo è un animale comunitario, che nasce già all'interno di una microcomunità originaria, con buona pace dell’antropologia liberista degli atomi che si scambiano merci rimanendo isolati ; 2. perché è la prova che esistono relazioni altruistiche inassimilabili alla logica illogica dello scambio mercantile, relazioni basate sull’amore e sul senso di appartenenza. Finché v’è famiglia v’è resistenza al fanatismo economico: e finché v’è resistenza, vi sono speranza in ulteriorità nobilitanti e desideri di migliori libertà. Il vero, nel mondo falso, sta nella sua confutazione e nella lotta tesa a superarlo.