Decreto Natale, l'ennesima privazione della libertà. Cos'altro accetterete?

Avete abbassato la testa. Avete fatto i bravi. Siete stati docili. Pensavate che, così facendo, vi avrebbero presto restituiti alla libertà. E invece continuano a bastonarvi senza pietà, e più sanguinate e più loro giubilano sadicamente. Per quel che riguarda voi, ristoratori, ebbene mirano a sterminarvi, per sostituirvi con venditori multinazionali di liquame trasportato in delivery sui cubi dietro le biciclette. I cittadini, poi, sono privati di ogni libertà e di ogni diritto, condannati a vivere in confinamento domiciliare coatto. E voi volete ancora accettare? Non avete capito che sarà sempre peggio e che si inventeranno sempre nuove scuse per non restituirvi la libertà e la vecchia normalità?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).