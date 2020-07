Diego Fusaro: lunga vita a Paragone e alla lotta contro il liberismo e l’euro

Leggo che, nei sondaggi, il partito dell'amico Paragone vola. Ne sono felice e dico anche che se lo merita, perché Paragone è - oltre che un amico - una persona preparata, a modo e coerente (cosa, quest'ultima, davvero rara di questi tempi). Accanto al partito unico dell'euro (PUDE), che spazia dal PD alla Lega, passando dai 5Stelle e da +EUROPA, sta prendendo forma una nuova galassia anti-euro e anti-liberista: nella quale spiccano il FSI (Fronte Sovranista Italiano), il partito di Paragone e Vox Italiae, che ormai ha, di fatto, circoli in ogni città d'Italia e migliaia di tesserati. Vox Italiae si ispira alle modeste idee del sottoscritto, che a sua volta è un allievo dell'immenso Costanzo Preve.

Sarà decisiva, a mio giudizio, per i prossimi anni una cooperazione fianco a fianco tra queste forze politiche, che dovranno interagire - ciascuna senza rinunziare alle proprie specificità - per condurre insieme la giusta lotta contro la UE e contro il liberismo, in nome della democrazia e del socialismo. In Europa, la lotta contro il liberismo è anzitutto lotta contro la UE e contro il suo metodo di governo, che è l'euro. Lunga vita a chi si oppone al liberismo, lunga vita a quella che Paragone definì in un suo bel libro "l'Italia ribelle"!

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).