Disseso verso il nuovo capitalismo terapeutico e dalle tendenze

La parola chiave deve essere “dissenso”: e questo anzitutto rispetto al nuovo capitalismo terapeutico e dalle tendenze – obiettive e, insieme, soggettive – che vorrebbero trasformarlo in “nuova normalità”. Per non rimanere confinato nel regno platonico del “paradigma in cielo”, il principio generale della resistenza al nuovo ordine iatrocratico deve, naturalmente, organizzarsi concretamente: deve, cioè, prendere forma nelle tante concrete contestazioni – teoriche e pratiche – delle determinazioni in cui il nuovo ordine terapeuticamente corretto si obiettiva. La teoria contestativa deve essere la piattaforma di un movimento “rivoluzionario”, se con tale espressione alludiamo al principio di mutamento di una strutturazione disumana della società, che ha sostituito i cittadini portatori di diritti con i malati asintomatici.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).