Divieto di assembramento difeso da Boccia? Viola lo spirito della Costituzione

Così leggiamo su "La Stampa" di Torino (22.6.2020): "Coronavirus, la rabbia di Boccia: gli assembramenti sono uno schiaffo a chi non c’è più". E il divieto di assembramento, difeso da Boccia, è uno schiaffo a chi ha dato la vita per la democrazia e ora non c'è più. Il divieto di assembramento è una ripugnante pratica autoritaria, degna dei tempi più bui della storia italiana; una pratica che viola la lettera e lo spirito della Costituzione. Non può esservi democrazia, ove sia negato il diritto di libera assemblea. Boccia lo sa?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).