Draghi, distrutto anche l'ultimo residuo di sovranità popolare

Ci dicono, dunque, che i mercati si sentono al sicuro con Mario Draghi: insomma, i sacri mercati cosmopolitici amano l'ex Goldman Sachs Mario Draghi, sentendosi protetti e coccolati dall'ex governatore della BCE. E se piace ai mercati, non può che essere universalmente giusto: questo il fabula docet. Poco importa, davvero, se Mario Draghi piaccia anche agli italiani, i quali peraltro mai l'hanno votato: si sa, Mario Draghi rientra nel novero di quegli uomini che, per comandare, non hanno bisogno di passare dalle elezioni.

Quindi, se egli anche dovesse non piacere agli italiani, poco importerebbe in fondo: ricordate quel grigio burocrate di Bruxelles che ebbe a dire, qualche anno fa, che i mercati "avrebbero insegnato agli italiani come votare"? Quel burocrate delle brume di Bruxelles si sbagliava, peraltro: i mercati hanno insegnato agli italiani che non vi è nemmeno più bisogno di votare; a che serve votare, infatti, quando basta in fondo affidarsi alla sacra e superiore voluntas dei mercati stessi?

Tanto più che se ci si affida a quella cosa chiamata "sovranità popolare", che poi è un sinonimo per democrazia, si rischia inopportunamente che vengano votati ed eletti personaggi che, per una ragione o per un'altra, ai mercati non piacciono. Ebbene ciò, per la ragione neoliberale, è letteralmente inammissibile!

Anzi, sarebbe un danno per la democrazia stessa, Intesa, si badi, come semplice autogoverno dei mercati e dei ceti possidenti. Insomma, il paradosso dell'ordine neoliberale sta in questo: per avere più democrazia, ci vuole meno democrazia; in altri termini, per garantire il funzionamento della democrazia come autogoverno dei mercati, occorre marginalizzare sempre più la sovranità popolare e, con essa, il popolo sovrano.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).