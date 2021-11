Draghi-Schwab, vis a vis due protagonisti dell'ordine neoliberale filobancario

"Il Presidente Draghi ha incontrato il Presidente esecutivo del World Economic Forum". Così in data 22 novembre sul sito del Governo Italiano

Mario Draghi ha, dunque, incontrato Klaus Schwab, il guru di Davos, l'araldo del nuovo ordine mondiale turbocapitalistico, nonché il teorico del grande reset planetario mediante l'impiego dell'emergenza permanente. Non ce ne stupiamo, invero. Se il vis-Conte dimezzato giallofucsia, alias Giuseppe Conte, riceveva la telefonata da Bill Gates, se Gentiloni riceveva Giorgio Soros, ora Draghi l'euroinomane, l'ex banchiere di Goldman Sachs ed ex governatore della BCE, incontra Schwab.

In comune hanno tanto, del resto. L'amore per il neoliberismo apolide, in primis, con annesso massacro dei ceti medi e delle classi lavoratrici. Ma poi anche l'amore infinito per il lemma resilienza, che è poi la virtù adattiva che i padroni preferiscono nei dominati. Insomma, un incontro tra prospettive affini, tra uomini che rispondono ai medesimi interessi di classe e che si orientano secondo la medesima Weltanschauung, quella basata su globalismo mercatista, riduzione dei diritti degli oppressi, decostruzione di ogni residua identità resistente e di ogni superstite profilo critico: in una parola, l'unificazione del mondo intero sotto il segno dell'egemonia finanziaria del blocco oligarchico neoliberale.

Tale progetto, in fase di sviluppo da parecchi lustri, è stato potenziato e accelerato grazie all'epifania dell'emergenza epidemica, utilizzata ad arte dai gruppi dominanti secondo quello che lo stesso Schwab ha appellato il grande reset e che noi abbiamo definito il golpe globale gestito dai plutocrati borderless del turbocapitalismo.

Un incontro inevitabile, forse, tra due dei protagonisti dell'ordine neoliberale filobancario. Un incontro il cui fine ultimo potrebbe essere, forse, la messa a punto della strategia per calibrare e attuare le linee guida del grande reset in Italia, tenendo conto delle specificità proprie del nostro Paese. Non è poi difficile immaginare, allora, cosa i due si siano detti. Sarebbe forse più interessante capire chi ha messo la mano sulla spalla a chi, se Draghi a Schwab o se Schwab a Draghi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).