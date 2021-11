E-commerce, per risparmiare un euro distruggete la comunità e le sue attività

Ecco perché non dobbiamo comprare con l'ecommerce. Ecco perché dobbiamo comprare nei negozi di prossimità. Paolo ha una pizzeria. Il libro che compra sulla piattaforma digitale costa 1 euro in meno di quanto lo pagherebbe se andasse nella libreria di Giorgio sotto casa.

E, così, lo prende dalla piattaforma in rete. Giorgio alla fine soccombe alla concorrenza della piattaforma ecommerce ed è costretto a chiudere la sua libreria. Il sabato non potranno più né Giorgio, né i suoi dipendenti che han perso il lavoro, andare nella pizzeria di Paolo. Che, alla fine, sarà costretto a chiuderla. E così non potranno più, né lui né i suoi dipendenti che hanno perso il lavoro, andare al negozio di abiti di Anna. Che, alla fine, sarà costretta anch'ella a chiudere e a lasciare a casa i suoi dipendenti.

Il fabula docet è che per risparmiare un euro avete distrutto la vostra comunità e le sue attività, compresa naturalmente la vostra. Per questo motivo: non comprate in rete, comprate nei negozi di prossimità, anche se costa un euro in più. Non lasciate che i colossi ecommerce distruggano le nostre comunità. Difendete il lavoro, difendete le comunità umane.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).