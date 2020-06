Elefantessa uccisa-morte Floyd: la cattiveria di cui è capace l’uomo

“Da un legno storto come quello di cui l'uomo è fatto non può uscire nulla di interamente dritto”. Così scriveva Immanuel Kant. La sua era, invero, una fin troppo generosa definizione della stupidità cattiva di cui solo l'essere umano è capace. Essa si è tra l'altro manifestata, in questi giorni, nella vigliacca uccisione di George Floyd, ma poi anche nella barbara morte inflitta all'elefantessa incinta in India.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).