Esercito in strada contro il covid? No, per reprimere il dissenso al lockdown

Ogni giorno che passa, dovrebbe risultarvi più chiaro a cosa serva realmente l’esercito per le strade. Non certo a garantire che il signor Ugo e la signora Peppina calzino la mascherina, è chiaro. Così l’avevano giustificato. E il bello è che ci avevano creduto “oi polloi” (traduzione consigliata da Costanzo Preve: non “i più”, bensì “i polli”).

L’esercito serve a reprimere (altro che prevenire!) i disordini che potranno esserci al cospetto di nuovi arresti domiciliari (lockdown) per tutti: arresti domiciliari che – serve specificarlo? – saranno l’ultimo atto di questo abominevole genocidio di lavoratori e partite Iva, ristoratori e negozianti, precari e piccole imprese. Un governo che vuole proteggervi la salute e non solo vi vende le sigarette, ma addirittura vi condanna alla morte di fame costringendovi a fallire!

Ora vi è chiaro, nevvero, a cosa serve l’esercito per strada? Rileggete “Sostiene Pereira” di Tabucchi: siamo tutti come Pereira, che – sosteneva – non credeva a chi (Monteiro Rossi) parlava di regime in riferimento alla militarizzazione del Paese. Salvo poi doverne dolorosamente prendere atto. E diventare un eroico resistente contro l’infame regime fascista di Salazar in Portogallo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).