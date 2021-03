Europa: "Non vi è salvezza al di fuori del vaccino", a patto che non sia russo

"Vaccino, l'Unione Europea dice no allo Sputnik: "La Russia fa solo propaganda"" ("Il Tempo"). Non passi inosservata l'assurdo (per non usare termini desunti dal turpiloquio) contraddizione in cui si dibatte quel mostro tecnocratico che è l'Unione Europea: per un verso, va ripetendo che non vi è salvezza al di fuori del vaccino, e che anzi è d'uopo introdurre il passaporto vaccinale; per un altro verso, pare disponibile a sacrificare lo stesso principio di salvezza generale legato al vaccino, non appena vi sia di mezzo la Russia di Putin, che per procura deve essere trattata come un nemico, poiché l'Unione Europea non è se non una colonia senz'anima di Washington. Insomma, il vaccino, che se prodotto negli Stati Uniti, è salvifico, diviene, per gli ierofanti di Bruxelles, maligno, qualora sia prodotto da Mosca.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).