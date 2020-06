Facebook? Ve lo chiudono con un click. E lo faranno anche coi vostri conti

Bisogna essere guardinghi. Con un click oggi vi chiudono i profili facebook, instagram e youtube. Con un click domani, quando non ci sarà più il contante, vi chiuderanno il conto in banca. E voi sparirete come sassi nell'oceano. È questa la potenza della società del controllo totale. O anche, come è stato appellato, del capitalismo di sorveglianza. Benvenuti nel mondo pienamente orwelliano.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).