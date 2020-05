Fase 2, più donne nelle task force: risolta una non urgenza...

Ciò che più è enigmatico del regime globocratico dei mercati, ossia del totalitarismo glamour del capitale, è il fatto che esso riesca a ingannare senza posa i suoi sudditi: illudendoli di essere liberi e, di più, facendo apparire emancipative, trendy e degne di lode le ogni giorno più robuste catene. Ne abbiamo avuto oltretutto una nuova prova in questi giorni. Tutto era partito, qualche giorno addietro, dalla signora Laura Boldrini, la vestale del globalismo arcobalenico.

La quale è da tempo sovrana indiscussa delle lotte fintamente emancipative che nemmeno menzionano la contraddizione economica del capitale. La vestale arcobalenica si era indignata per le task forces nominate dal governo: ma non perché non avessero alcun mandato democratico, non essendo votate da nessuno. E nemmeno perché a capitanare la task force per la “ripartenza economica” è un top manager ultracapitalista come il signor Colao, ospite al Bilderberg nel 2018. Nemmeno per sogno!

La task force non desta alcun moto contestativo nella signora Boldrini: per lei il problema è solo che si rispetti la “parità di genere in task force e prossime nomine” (sic!). In sostanza – se afferriamo il senso di questo pur zoppicante ragionamento – mica vorrete che ci siano solo uomini non eletti che decidono per voi in nome della trinità immanente della Scienza, della Tecnica e dei Mercati? Se Gramsci fosse vivo, egli lotterebbe, ça va sans dire, per restituire il potere al popolo, per difendere i diritti di chi lavora, per strappare l’egemonia alla classe dominante e ai suoi top managers delocalizzati che fino a ieri si occupavano solo del profitto e oggi, pare, dovrebbero occuparsi dell’interesse nazionale stando nella city di Londra.

Ma la vestale del globalismo arcobalenizzato, la signora Boldrini, no: lei, che nella sua visione politica rappresenta ciò contro cui Gramsci combattè per tutta la vita, si preoccupa solo di una cosa: che anche le donne figurino nelle fila di questa oligarchia tecnocratica non eletta. Una scena kafkiana, in effetti. Che meriterebbe solo una sana risata zarathustriana, se non fosse che anche il vis-Conte dimezzato giallofucsia, lo zelante avvocato dei mercati, deve aver ascoltato il sermone della vestale arcobalenizzata.

Tant’è che sul rotocalco turbomondialista “La Repubblica”, voce del padronato cosmopolita, figurava addirittura come prima notizia: “Conte: ‘Fase 2, più donne nella task force guidata da Colao’”. Vi è chiaro? Siamo al cospetto – bisogna ammetterlo – di una dittatura dei mercati che, tuttavia, rispetta con cura il genere. La Costituzione è sospesa, il popolo è privato della sua sovranità, i lavoratori, i ceti medi e le partite Iva sono massacrati senza pietà: ma gli aguzzini sono sia maschi, sia femmine.

Giustizia è fatta! Modello UE, ancora una volta: dove la Lagarde e la von der Leyen garantiscono che al timone della dittatura del mercato vi siano le donne. Occorre, anche su questo, pensare altrimenti: le donne non sono una classe sociale. Sono, proprio come gli uomini, distribuite variamente sia tra i dominanti, sia tra i dominati: emancipazione vera non è posizionare donne nel polo dei dominanti, ma sopprimere la divisione classista della società, di modo che tutti – donne e uomini – siano egualmente liberi.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).