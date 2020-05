"Resta il divieto di creare assembramenti in luoghi pubblici" (16.5. 2020, ore 20,31). Così parlò non Zarathustra, bensì il Vis-Conte dimezzato giallofucsia. Prosegue il regime sanitario, che in nome dell'emergenza nega le libertà e i diritti. Francamente - ma potrei sbagliare - non ricordo nulla di vagamente simile, prima delle "leggi fascistissime", testo unico di pubblica sicurezza (R.D. 6, novembre 1926, n. 1848): restringimento della libertà di riunione e di associazione.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).