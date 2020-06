Fase 3, Conte: "Ci meritiamo il sorriso", ma lavoratori e imprese piangono

Così parlò il Vis-Conte dimezzato, che fu avvocato del popolo e ora è zelante avvocato dei mercati: "ci meritiamo il sorriso". Anche dal milione di nuovi poveri creati dal lockdown? Anche da chi ha perso tutto grazie alle vostre misure scellerate? Intanto mentre i lavoratori soffrono e le imprese chiudono, l'intrepido Vis-Conte dimezzato ha annunciato ieri che l'Italia darà ulteriori contributi per la ricerca del vaccino per il Covid-19. Per la GAVI, in particolare. Che con Bill Gates partecipa al progetto ID2020 (è tutto alla luce del sole: id2020.org). Insomma, amici di Bill Gates più che dei lavoratori. Un bel sorriso di Bill Gates è meritato.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).