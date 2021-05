Figliuolo e il buffet... Chi controllerà i controllori?

Ebbene sì, hanno "pizzicato" il prode generale Figliuolo mentre prendeva parte a un buffet al chiuso senza la famigerata mascherina... la notizia ha creato un certo scalpore, e nella giornata di ieri ha per certi versi monopolizzato l'attenzione mediatica. Torna, allora, a risuonare la vecchia domanda, sempre attuale, della filosofia politica: chi controllerà i controllori? Chi sorveglierà i sorveglianti? Verrà forse multato il prode generale Figliuolo per non aver calzato la sacra mascherina? E che provvedimenti si prenderanno contro di lui, che oltre a essere il sacro custode dell'ordine terapeutico dovrebbe dare il buon esempio al gregge Italico? Si tratta di una scena potentemente evocativa, che rivela in modo adamantino la verità del noto passaggio della "Fattoria degli animali" di George Orwell: "tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).