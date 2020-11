Gedi e la nuova lotta di classe: non siamo tutti sulla stessa barca

"Editoria, John Elkann: 'Gruppo Gedi, raddoppiati in un anno gli abbonamenti digitali. Netflix e Spotify modelli per la distribuzione dei contenuti'" ("La Repubblica"). Ancora siete così ingenui da credere a chi vi dice che siamo tutti sulla stessa barca? Mentre i più annegano nella miseria e perdono tutto, altri alzano il calice e raddoppiano i fatturati. Non è crisi sanitaria. Non è emergenza epidemiologica. È lotta di classe. È un nuovo modo di governo delle cose e delle persone, favorevole al Signore global-elitario e sfavorevole al Servo nazionale-popolare.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).