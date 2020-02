"Geni" di destra e di sinistra, mettere fuori legge i partiti non liberali

Cirielli (FdI): “Bandire i partiti comunisti”. Quel che si dice lavorare per il re di Prussia. Il partito unico liberale ringrazia questo genio, che spiana la strada alla soppressione di tutti i partiti che non giurino fedeltà al partito unico del mercato. Geni che a destra vogliono mettere fuori legge i partiti comunisti, cioè non liberali, e geni che a sinistra vogliono mettere fuori legge i partiti fascisti, cioè non liberali. Non capiscono costoro che così stanno ammettendo che i soli partiti legittimi sono quelli liberali? Domanda: si può legittimamente rivendicare di non essere liberali? O si è fuori legge?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).