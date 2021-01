Giornata della memoria, riconoscere il male anche dietro le insegne umanitarie

Oggi è la giornata della memoria. Il suo senso è uno solo, bene espresso da Adorno: che Auschwitz non si ripeta mai più! Questa la funzione "paideutica" della memoria, fare sì che dal passato si apprenda ciò che v'è di male, perché non si ripeta, e ciò che v'è di bene, affinché sia un riferimento costante per il nostro agire e per il nostro pensare. Questa è l'importanza imprescindibile della memoria da trasmettere alle nuove generazioni. Affinché il male radicale non si ripeta, come dicevo. Ma anche per riconoscerlo quando essa torna a presentarsi sotto mutato sembiante, magari sotto insegne fintamente umanitarie e progressiste.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).