Gkn, 422 operai licenziati: è il Feudalesimo turbocapitalistico

Gkn, 422 operai licenziati via email. Benvenuti nel tempo del nuovo Feudalesimo turbocapitalistico, dove regnano lo smart working, Il padronato smart, lo sfruttamento smart e, dulcis in fundo, il licenziamento smart. Insomma, il migliore dei mondi possibili, dal punto di vista del Pangloss di Voltaire e naturalmente del blocco oligarchico neoliberale. Lo chiamano libero mercato, in realtà è neocannibalismo allo stato puro.