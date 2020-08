Governo? Sì alle critiche anche se la maggioranza degli italiani non capisce

Mi scrive un amico, che per comodità chiamerò Carlo: "Diego, ho sempre apprezzato ciò che scrivi, ho sempre condiviso le tue idee e letto i tuoi libri. Ma ora non ti seguo più, da quando critichi un governo che ci salva la vita, mettendoci in guardia da regole che salvano la vita e sono per il nostro bene. Perché lo fai?". Lo faccio, caro Carlo, per lo stesso motivo per cui, se fossimo negli anni Venti, mi rifiutetei di mettere la camicia nera ed esorterei gli altri a fare altrettanto, quand'anche tutti la indossassero, dicendoci che è per il nostro bene. Qualcuno mi direbbe, senz'altro anche in buona fede, che non capisce il mio gesto, salvo poi capirlo qualche anno dopo, quando è irrimediabilmente troppo tardi e la strada è segnata, la libertà perduta. Segnati questo passaggio, Carlo. Ne riparliamo tra un po' di tempo. Intanto rifletti, ti prego, su un solo punto: convocano il comitato tecnico scientifico, che dà parere negativo per il lockdown. E loro lo fanno egualmente, dunque non per ragioni sanitarie. Ragiona su questo punto, v'è la chiave di tutto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).