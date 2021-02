Governo Draghi, la squadra è ufficiale: peggio di così non poteva andare

È ufficiale. Abbiamo il governo Draghi, che ieri ha presentato la sua squadra. Peggio non sarebbe potuta andare, per l'Italia s'intende: torna il top manager Colao, compare il turboatlantista Guerini. Tutte persone "di fiducia dei mercati internazionali" (Skytg24). Se siano di fiducia degli italiani non importa, forse, a nessuno. Intanto, Roberto Speranza è confermato. Quale miglior prova del fatto che in Italia vengono sempre premiati il merito e i risultati?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).