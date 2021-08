Green pass, a cosa serve realmente la tessera verde?

Riflettevo tra me e me. Chissà Ippocrate e Galeno cosa avrebbero detto di un morbo che, in quanto "asintomatici" (cioè "portatori sani"), a rigore non abbiamo: e che, tuttavia, possiamo trasmettere a chi, sottopostosi al sempre laudando siero benedetto, dovrebbe esserne ragionevolmente immune. Mi rivolgo a donne e uomini liberi, che ancora abbiano il coraggio e l'onestà di pensare con la propria testa. Fermatevi un istante, ponetevi seriamente una domanda e riflettete per un minuto in silenzio: a cosa serve realmente la tessera verde, se anche i benedetti dal sempre laudando siero contagiano, si contagiano e finiscono in ospedale?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).