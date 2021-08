Col Green Pass a mensa è finita anche la solidarietà di classe tra lavoratori

È finito anche il tempo della solidarietà di classe tra lavoratori, ci sono riusciti. Il neoliberismo ha colonizzato gli animi. E così i benedetti mangiano seduti comodamente in mensa, senza curarsi dei colleghi sprovvisti della infame tessera verde della discriminazione, costretti a mangiare fuori e magari direttamente seduti per terra come cani. In altri tempi, per solidarietà e protesta, nessuno si sarebbe seduto in mensa, per protestare contro la nuova disciplina imposta dal padronato e appoggiata dal sindacato di completamento.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).