Green pass, così il nuovo regime chiede di giurare fedeltà ai docenti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto del 1931 apparve il regio decreto n. 1227. All’articolo 18, esso obbligava i docenti universitari a giurare devozione «alla Patria e al Regime Fascista». Su 1225 professori soltanto 12 rifiutarono l'infame giuramento. E sapevano bene di dover subire, come inaggirabile conseguenza, il licenziamento. Ebbene, oggi sta accadendo qualcosa di analogo. Il nuovo Leviatano tecnosanitario chiede il suo giuramento di fedeltà al regime. L'infame tessera verde della discriminazione e del partito del Grande Reset non ha ragioni medico-scientifiche: è, come il giuramento del 1931, un atto di fede e di subordinazione al regime. Chi non giura fedeltà, oggi come allora perde il lavoro e diventa cittadino di seconda classe, privato dell'accesso ai luoghi pubblici e forse presto perfino ai supermercati. Non stupisce che, ieri come oggi, sia soprattutto ai docenti che il regime rivolga le sue attenzioni: essi sono il corpo decisivo, perché possono elaborare e diffondere sapere critico e di libertà, educando le nuove generazioni all'idea di un mondo di uomini liberi e uguali, o decadere al rango di grigi alfieri senz'anima del regime, di suoi pavidi giustificatori sul piano teorico. Qui si parrà la loro nobiltà. Chi oggi rifiuta di prendere l'infame tessera verde è il degno erede di quei 12 docenti che nel 1931 rimasero con la schiena dritta, senza piegarsi al regime. E, così facendo, tennero viva la dignità umana.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).