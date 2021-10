Green Pass, in Francia fino all'estate? Strumento politico e ideologico

Dal "Sole 24 ore", che è poi "L'Osservatore Romano" della globalizzazione turbocapitalistica, apprendiamo senza troppo stupore che la Francia vuole già prolungare l'uso della infame tessera verde fino all'estate del 2022. Come sottolineato nel mio libro "Golpe globale. Capitalismo terapeutico e grande reset", l'infame tessera verde sarà il nuovo lasciapassare del suddito dell'ordine terapeutico.

Si tratta, e non mi stancherò di ribadirlo ad nauseam, di un pericolosissimo strumento politico e ideologico, non già medico-scientifico: parafrasando Giorgio Agamben, anche in questo caso il discorso medico-scientifico offre ottimi pretesti per introdurre forme sempre più pervasive di controllo sociale e di governo autoritario delle cose e delle persone.

Del resto, la lezione l'abbiamo appresa, almeno quanti di noi non vegetino nello stato di lockdown cognitivo permanente: l'infame tessera verde, contrariamente a quanto ripetuto a tambur battente dalle retoriche addomesticanti, non serve affatto a produrre ambienti sicuri e, come usa dire, covid free; e ciò non fosse altro che per la ragione, incontrovertibile, per cui anche i muniti della infame tessera verde, in quanto benedetti dal siero sempre laudando in saecula saeculorum, possono contagiare, contagiarsi, finire in ospedale e in taluni casi perfino passare al regno dei più.

Insomma, l'infame tessera verde tutto è fuorché uno strumento medicoscientifico: e che venga presentato come uno strumento medicoscientifico fa parte del nuovo ordine del discorso, che copre e legittima la struttura sociale, politica ed economica con una ideologia che prende in prestito il lessico della medicina e della scienza per contrabbandare interessi particolari di gruppi particolari legati alle classi dominanti, secondo quello che ho chiamato "golpe globale" e che forse Antonio Gramsci avrebbe appellato "rivoluzione passiva". Il punto sta proprio in ciò: i dispositivi che si attivano per fronteggiare l'emergenza presentano la spiacevole tendenza a durare, a cristallizzarsi in una nuova normalità.

Secondo l'esempio francese poc'anzi citato, pare che c'ho stia già accadendo anche per quel che riguarda l'infame tessera verde: vale a dire il nuovo strumento panottico di controllo disciplinare dei sudditi del nuovo Leviatano tecnosanitario, fase estrema (direbbe Lenin) o "variante" (direbbero i virologi) del capitalismo della sorveglianza. Insomma, realmente fuoristrada mi pare che sia chi continua a ritenere che la tessera verde sia sic et simpliciter una misura sanitaria destinata a sparire in breve tempo.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).