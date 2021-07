Green Pass, un'infame pratica totalitaria indegna di un paese democratico

Covid-19: le pass sanitaire étendu aux bars, restaurants et centres commerciaux début août" ("Le Parisien", 12.7.2021). La Francia di Macron apre le danze e indica il futuro per il mondo intero: controllo biopolitico totale, con accesso nei luoghi pubblici garantito solo a chi si pieghi in tutto e per tutto al nuovo regime terapeutico della sorveglianza senza limiti e del controllo biopolitico integrale. Non stupisce allora che il prode e sempre vigile generale Figliuolo abbia immediatamente espresso la propria approvazione per il modello di Macron, lasciando apertamente intendere che anche l'Italia potrebbe rapidamente adottarlo con successo. Allora, iniziate a capire quello che sta avvenendo oppure no? Vi state accorgendo che sta prendendo forma un abominevole dispotismo su scala planetaria, che impone un controllo e una sorveglianza totali?

Il Green Pass è un'infame pratica totalitaria indegna di un Paese democratico. Il suo fondamento inammissibile è quello per cui vi tolgono diritti e libertà fondamentali, previsti dalla Costituzione, e ve li restituiscono in parte se e solo se vi piegate docilmente alle pratiche da loro stabilite; pratiche che, in astratto, sono per la salvezza della società e, in concreto, sono per l'interesse del padronato cosmopolitico e per la riorganizzazione autoritaria della nuova società del capitalismo terapeutico a controllo totale e totalitario degli individui ridotti al rango di sudditi senza dignità.

Continua a leggere...