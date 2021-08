Green pass, l'infame tessera verde della discriminazione

Non chiamatelo green pass, ché con il latinorum dei mercati anglofoni già lo state legittimando, proprio come accade con i lemmi austerity o spending-review. Chiamatela con il suo vero nome: infame tessera verde della discriminazione. Chiamatela così, ogni volta, sempre e comunque: soprattutto con chi ve la chiede, per ricordargli senza perifrasi il suo ruolo reale di officiante del regime dell'apartheid terapeutico; ma poi chiamatela infame tessera verde anche con chi solo la nomina, con chi la esalta, o con chi ne parla con riserva, con chi la mostra, con chi la pretende e con chi la mette in discussione. Il primo gesto rivoluzionario è smettere di usare la lingua dei padroni e coniarne una nostra, del basso e per il basso.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).